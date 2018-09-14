США готовы ввести "очень жесткие" санкции против РФ уже в ноябре

Фото: LIGA.net

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Речь идет о второй волне ограничительных мер за отравление в британском Солсбери проживавшего там бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля

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Вашингтон пообещал Москве второй пакет "чрезвычайно жестких" санкций за отравление ядом Новичок экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Англии. Новые ограничительные меры на слушаниях по этой теме в Палате представителей Конгресса США анонсировала помощник госсекретаря Маниша Сингх.

Как пояснила чиновник, Москва проигнорировала призыв США об инспекции российских объектов по уничтожению химоружия, и, соответственно, не дала гарантий его неприменения. "А это было нашим условием для того, чтобы не вводить новые санкций", - напомнила Сингх.

По ее словам, на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием, а также исходя из того, что перемен в поведении российского режима не предвидится, Госдеп в ноябре намерен ввести вторую волну "чрезвычайно жестких" санкций против России.

Первая волна мер США за покушение в Солсбери пошла в конце лета.

"Путинский режим в настоящее время страдает от реальных издержек, и они будут неуклонно расти, пока он не прекратит агрессию", - подчеркнули в Вашингтоне.

На слушаниях заявили, что Россия - чрезвычайно серьезная угроза европейским союзникам США и другим партнерам: от точечных покушений с ядами до использования газового шантажа: "Мы активно привлекаем наших трансатлантических союзников к поиску решительного, сильного и единого подхода (к путинской России, - ред.)".

Кроме того, у Трампа снова подчеркнули: санкций против РФ за войну в Донбассе не ослабят, пока Москва не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, а ограничительные меры за захват Крыма сохранятся до тех пор, пока Кремль не вернет контроль над полуостровом Украине.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Daily Express со ссылкой на свои источники заявила, что агентов РФ сдал завербованный MI6 ГРУшник "Аполлон". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин". Позднее с этим согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

Кремль назвал это "провокацией" и показал интервью с обоими. В МИД Британии его посчитали постановкой.