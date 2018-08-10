Стрельба в Канаде: четверо погибших во Фредериктоне

Фото: скриншот видео

commenthover

Горожанам советуют не посещать район инцидента

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По меньшей мере четыре человека были убиты во время стрельбы в восточном канадском городе Фредериктон, штат Нью-Брансуик. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители рекомендовали жителям улицы Бруксайд-драйв ради собственной безопасности оставаться в домах с закрытыми дверями. Остальным горожанам советуют избегать посещения этого района. Подробности произошедшего полицейские пообещали предоставить позже, поскольку инцидент еще не исчерпан.

Местный тележурналист сказал, что слышал четыре выстрела сразу после 08:20 по местному времени (в 14:20 по Киеву).

29 июля 2018 года сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу по толпе в Новом Орлеане. Тогда три человека погибли, семеро получили ранения. В полиции рассказали, что подозреваемые подошли к жертвам сзади и произвели несколько выстрелов в спину.