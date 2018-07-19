Трампа хотят убрать от вопроса введения санкций против России

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Часть законодателей в Конгрессе США недовольны действиями президента и намерены передать право накладывать санкции спецслужбам страны

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В США подготовили законопроект, который лишит президента США Дональда Трампа права лично контролировать вопрос целесообразности санкций. Times сообщает - по этому законопроекту США автоматически будут накладывать санкции на любую страну, которая попытается повлиять на их выборы.

Документ внесли республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен на фоне критики действий Трампа во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. За несколько дней до саммита директор Нацразведки США Дэн Коутс обвинил Кремль в том, что РФ не прекратила "операции по подрыву нашей демократии".

В случае одобрения законопроекта, президент США будет вынужден объявить о санкциях в течении 10 дней после получения официального уведомления о вмешательстве РФ или другой страны в выборы.

Решение о необходимости санкций будут принимать директор Нацразведки, главы ЦРУ, ФБР и АНБ за месяц до любых выборов.

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Рубио заявил, что автоматические санкции необходимы, "чтобы продемонстрировать мировому сообществу цену вмешательства в избирательный процесс США".

Чтобы Трамп не смог наложить вето на законопроект, потребуется поддержка двух третей депутатов сената и Палаты представителей. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и руководство Демократической партии одобрили эту идею.

Ранее Трамп заявил, что признал личную ответственность президента РФ Владимира Путина относительно вмешательства в президентские выборы 2016 года.