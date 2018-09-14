Цукерберг о вмешательстве в выборы: Facebook готов дать отпор

Фото: facebook.com/zuck

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Нужно переделать сами основы работы соцсети, чтобы стать более проактивным при защите сообщества от усилий злоумышленников, заявил CEO Facebook

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Социальная сеть Facebook по состоянию на осень 2018 года гораздо более подготовлена к попыткам злоумышленников вмешаться в выборы на территории США, чем это было два года назад, когда президентом страны страл Дональд Трамп. Об этом руководитель соцсети Марк Цукерберг написал у себя в Facebook.

"В 2016 году мы не были готовы к скоординированным информационным операциям, с которыми сейчас постоянно сталкиваемся. Но с тех пор мы многому научились и разработали сложные системы, которые объединяют технологии и людей, чтобы предотвратить вмешательство в наши сервисы тех, кто хочет повлиять на выборы", - заявил он.

Один из важных уроков, которые он выучил, по словам основателя соцсети, - "когда вы создаете услуги, которые соединяют миллиарды людей, вы увидите не только на что хорошее способно человечество, но и то, как люди пытаются злоупотреблять этими услугами всеми возможными способами".

"По мере того, как мы развиваемся, наши противники тоже развиваются. Мы все будем продолжать совершенствоваться и работать вместе, чтобы оставаться впереди и защищать нашу демократию", - подчеркнул он.

По его словам, пару лет назад системы безопасности Facebook были заточены против традиционных атак - фишинга, вредоносных кодов/программ, и типичной хакерской деятельности.

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"Чего мы не учли, так это скоординированных усилий из-за рубежа за счет сети фейковых аккаунтов с дезинформацией и раздором", - написал Цукерберг и заверил, что сейчас Facebook "лучше подготовлен" к этим видам атакам: теперь, в частности, рекламодатели несут ответственность за материалы, которые запускают в сеть.

По словам руководителя соцсети, это было достигнуто благодаря сотрудничеству с властями США, ФРГ и Мексики.

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