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25.06.2018, 12:14

У Ягланда довольны тем, как в России борются с коррупцией

У Ягланда довольны тем, как в России борются с коррупцией - Фото
Фото: пресс-служба GRECO

Власти РФ реализовали 12 из 21 рекомендации Совета Европы по части криминализации взяточничества и прозрачности финансирования партий

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В Совете Европы назвали удовлетворительными усилиям Москвы в борьбе с коррупцией. Такой вывод можно сделать из опубликованного сегодня доклада рабочей группы по борьбе с коррупцией (GRECO), которая побывала в РФ.

В ЕС считают, что ограничения в России предельного размера членских взносов и пожертвований от физлиц положительно повлияет на борьбу с коррупцией: будет меньше риск, что эти средства используют для обхода предельного порога для пожертвований.

Теперь в GRECO хотят больше узнать о том, как в РФ выполняются законы, пресекающие злоупотребления чиновниками своим положением при избирательных кампаниях - также и на выборах Путина в 2018 году.

В Брюсселе недовольны тем, как формируются местные избиркомы. Также в GRECO отметили, что ЦИК озвучивает "многообещающие инициативы", но на деле они реализуются медленно.

Европейские антикоррупционеры разочарованы тем, что Москва решила пересмотреть часть уголовных статей за взяточничества, и утверждают, что готовящиеся правки не удовлетворяют критериям Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

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GRECO, однако, увидело позитив в том, что за основные случаи взяточничества в РФ хотят увеличить срок давности с двух до шести лет, а также тем, что из УК предложено исключить правило, по которому дело открывали лишь по заявлению коммерческой организации, если навредили только ей.

Генсеком Совета Европы является Турбьерн Ягланд, который на днях ездил 

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Теги: коррупция, GRECO, статистика, доклад, коррупция в россии
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