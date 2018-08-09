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09.08.2018, 20:36

В аэропорту Стамбула столкнулись пассажирские самолеты

В аэропорту Стамбула столкнулись пассажирские самолеты - Фото
Иллюстративное фото

Авария привела к повреждению обоих самолетов

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Сегодня в Стамбуле, в аэропорту имени Ататюрка столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Royal Air Moroc и Turkish Airlines. Оба лайнера получили повреждения, сообщает Hurriyet.

По предварительной информации, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc задел правым крылом хвост самолета Boeing 777 Turkish Airlines.

Авария привела к повреждению обоих самолетов. Лайнер Turkish Airlines сняли с рейса, пассажиры будут отправлены в Афины другим самолетом.

В апреле, несмотря на проблемы с шасси, пилот аэробуса А320 авиакомпании Air Canada посадил самолет в аэропорту канадского Галифакса.

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Теги: самолет, Турция, boeing, столкновение, Стамбул
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