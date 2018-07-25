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25.07.2018, 10:42

В Госдепе сомневаются, что Дональд Трамп пригласил Путина в США

В Госдепе сомневаются, что Дональд Трамп пригласил Путина в США - Фото
Хизер Нойерт (фото - пресс-служба Госдепартамента США)

"Никаких конкретных соглашений сейчас нет", - заявила спикер внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт

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В Госдепартаменте США сомневаются, что американский лидер Дональд Трамп передавал Владимиру Путину официальное приглашение посетить Вашингтон в начале осени. Об этом сообщила на брифинге спикер ведомства Хизер Нойерт.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что, "учитывая негативную реакцию в США на саммит в Хельсинки", с визитом Путина в Вашингтон "лучше подождать, пока уляжется пыль".

Нойерт заявила, что такие вопросы лучше адресовать Белому дому: "Как я понимаю, никаких конкретных договоренностей сейчас нет".

По словам спикера Госдепа, госсекретарь США Майкл Помпео "знает все" о содержании личной беседы президентов в Хельсинки.

"У них чудесные отношения, они встречались сразу после саммита, а также поддерживают ежедневный контакт", - добавила она.

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16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что такая встреча может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.

Соцсети оперативно высмеяли саммит Трампа-Путина.

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Теги: визит, Хизер Нойерт, дональд трамп, владимир путин, договоренность, хельсинки
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