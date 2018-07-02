В США Вайнштейну предъявили новые обвинения

Известному американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, дополнительно предъявили еще три обвинения. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Следствие подозревает Вайнштейна в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Продюсер, в частности, мог "заниматься насильственным принуждением к оральному сексу" в июле 2006 года.
В конце мая Вайнштейну были официально предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.
Вайнштейна, в частности, подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - посредством насильственного принуждения, зачастую с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала "явно выраженного согласия" на совершение сексуального акта.