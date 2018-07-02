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02.07.2018, 21:11

В США Вайнштейну предъявили новые обвинения

В США Вайнштейну предъявили новые обвинения - Фото
Харви Вайнштейн Фото: gettyimages.com

Кинопродюсеру может грозить от 25 лет заключения до пожизненного

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Известному американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, проходящему по делу об изнасиловании, дополнительно предъявили еще три обвинения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Следствие подозревает Вайнштейна в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Продюсер, в частности, мог "заниматься насильственным принуждением к оральному сексу" в июле 2006 года.

В конце мая Вайнштейну были официально предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.

Вайнштейна, в частности, подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - посредством насильственного принуждения, зачастую с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала "явно выраженного согласия" на совершение сексуального акта.

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Теги: Харви Вайнштейн, изнасилование
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