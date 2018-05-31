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31.05.2018, 10:53

Вайнштейну предъявили официальные обвинения в изнасиловании

Вайнштейну предъявили официальные обвинения в изнасиловании - Фото
Фото: Getty Images

Обвинение выдвинуло большое жюри присяжных суда в Нью-Йорке 30 мая

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Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну официально предъявлены обвинения в изнасиловании одной женщины и принудительном оральном сексе с другой. Обвинение выдвинуло большое жюри присяжных суда в Нью-Йорке 30 мая, сообщает Deutsche Welle.

"Дело об изнасиловании связано с инцидентом 18 марта 2013 года. Другое - со случаем летом 2004 года. Имена пострадавших не разглашаются", - отмечается в сообщении.

Обвинения Вайнштейну были выдвинуты через несколько часов после того, как он отказался давать показания перед присяжными. По словам его адвоката Бенджамина Брафмена, у его подзащитного не было достаточно времени, чтобы подготовиться, а "политическое давление" сделало обвинения неизбежными.

Брафмен заявил, что будет активно настаивать перед судом на отсутствии вины Вайнштейна.

Сам продюсер отвергает все обвинения и заявляет, что секс, который он имел, всегда был по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что Вайнштейн сдался полиции 25 мая.

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Недавно модельер Джорджина Чапман, жена Вайнштейна, в первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не подозревала о поведении мужа.

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Теги: Харви Вайнштейн, изнасилование, обвинения, продюссер
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