Великобритания закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге

Фото: twitter.com/ukinrussia

commenthover

Британский флаг был спущен 30 июля

Реклама

Реклама

Великобритания закрыла свое генеральное консульство в российском Санкт-Петербурге в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Москве.

Британский флаг был спущен в понедельник, 30 июля, в присутствии первого и последнего генеральных консулов, которые затем оставили Россию.

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.