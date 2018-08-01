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01.08.2018, 17:24

Великобритания закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге

Великобритания закрыла генеральное консульство в Санкт-Петербурге - Фото
Фото: twitter.com/ukinrussia

Британский флаг был спущен 30 июля

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Великобритания закрыла свое генеральное консульство в российском Санкт-Петербурге в ответ на отравление  в Солсбери бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает в Twitter посольство Великобритании в Москве.

Британский флаг был спущен в понедельник, 30 июля, в присутствии первого и последнего генеральных консулов, которые затем оставили Россию.

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

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Теги: Великобритания, генконсульство, санкт-петербург, Солсбери, Сергей Скрипаль
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