На Филиппинах мэра города Танаван застрелил снайпер: видео

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Снайпер выстрелил в грудь мэра во время торжественной церемонии поднятия флага

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На Филиппинах мэра города Танаван во время торжественной церемонии поднятия флага застрелил снайпер. Об этом сообщает CNN.

Мэра Антонио Халили застрелили одним выстрелом в грудь. В это время он стоял рядом с другими госслужащими на церемонии поднятия флага, играл гимн. 

Халили скончался в больнице спустя час.

Мэра города воспринимали неоднозначно из-за его активной деятельности по борьбе с наркоторговлей. Когда он возглавил местную администрацию в 2014 году, то провозгласил "нулевую терпимость" к наркоторговле, улицы начали патрулировать вооруженные люди. В результате отслеживания наркоторговцев много подозреваемых были убиты. 

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Теги: убийство, видео, снайпер, Филиппины, мэр Танаван
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