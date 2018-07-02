На Филиппинах мэра города Танаван застрелил снайпер: видео

На Филиппинах мэра города Танаван во время торжественной церемонии поднятия флага застрелил снайпер. Об этом сообщает CNN.
Мэра Антонио Халили застрелили одним выстрелом в грудь. В это время он стоял рядом с другими госслужащими на церемонии поднятия флага, играл гимн.
Халили скончался в больнице спустя час.
Мэра города воспринимали неоднозначно из-за его активной деятельности по борьбе с наркоторговлей. Когда он возглавил местную администрацию в 2014 году, то провозгласил "нулевую терпимость" к наркоторговле, улицы начали патрулировать вооруженные люди. В результате отслеживания наркоторговцев много подозреваемых были убиты.