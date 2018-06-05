На видео сняли, как премьер Нидерландов моет пол в парламенте

Марк Рютте самостоятельно вытер пятно от кофе, который пролил в здании парламента

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В интернете опубликовали видеозапись, на которой премьер-министр Нидерландов Марк Рютте моет пол в здании парламента.

На кадрах видно, как Рютте пролил кофе у турникета в здании парламента Нидерландов и попросил швабру у обслуживающего персонала, чтобы вытереть кофейное пятно.

Автор запечатлел реакция уборщиц, которые были удивлены поступком премьера и решили поддержать действия его аплодисментами.

26 апреля парламент Нидерландов проголосовал против вотума недоверия премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.