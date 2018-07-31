Привет, сосед: Марс идет на сближение с Землей - онлайн

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Сегодня Красная Планета подойдет максимально близко к Земле за последние 15 лет. Такое положение называется великим противостоянием планет.

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Сегодня, 31 июля, Марс сблизится с Землей на расстояние в 0,39 астрономических единицы, то есть 57,8 миллионов километров и это наибольшее сближение планет за последние 15 лет. Трансляцию ведет официальный канал NASA

Согласно сообщению, Красная Планета будет выглядеть на ночном небе как суперяркая звезда с ее характерным оранжево-красным цветом, уступая по яркости лишь Венере.

Отмечается, что сближение Голубой и Красной планет происходит с 27 по 30 июля, однако точка на орбите Марса будет самой близкой к Земле именно 31 июля. Такое положение называется великим противостоянием планет.

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Земля и Марс имеют эллиптические орбиты и слегка наклонены друг к другу, потому все сближения планет неодинаковы. Минимальное расстояние от Голубой до Красной планеты составляет примерно 55,75 миллионов километров, однако это случается очень редко и последний раз такое произошло почти 60 тысяч лет назад, а в следующий раз такое расстояние между планетами достигнется в 2287 году.

Предыдущее великое противостояние Марса и Земли было 28 августа 2003 года, когда расстояние сократилось до почти рекордных 55,8 миллионов километров.

Также сказано, что в октябре 2020 года земляне и марсиане увидят еще одно сближение планет, однако расстояние между ними будет больше, чем сегодня.

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

29 июля Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) определило победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса и показало, каким же оно будет.

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Теги: nasa, Марс, космос, красная планета, сближение марса с землей, противостояние планет
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