В Швеции пьяный капитан-россиянин посадил судно на мель: видео

По данным полиции, в крови 53-летнего капитана было обнаружено 2,5 промилле алкоголя

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Капитан из РФ, который руководил судном в нетрезвом состоянии, посадил его на мель у берегов Швеции. Об этом сообщает Sydsvenskan.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа.

По данным издания, судно, которое сбилось с курса, заметил экипаж, который шел неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

В местной полиции сообщили, что в крови 53-летнего капитана-россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Судно осмотрели дайверы, в корпусе не обнаружили повреждений.

26 сентября 2018 года в Швеции пассажирский поезд столкнулся с военной бронированной машиной.