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Абонементы от Sport Life со скидкой 30%p

Абонементы от Sport Life со скидкой 30% - Фото
25.03.2020, 11:58

Сеть фитнес-клубов Sport Life предлагает своим клиентам и всем желающим купить самые популярные абонементы со скидкой 30%

На правах спонсорства

Сеть фитнес-клубов Sport Life предлагает своим клиентам и всем желающим купить самые популярные абонементы со скидкой 30%. Каждый, кто покупает абонемент сейчас, может активировать его в течение месяца после окончания карантина.

Как говорит представитель компании: "На сегодняшний день наш бизнес на паузе, как и большинство других. Но мы не теряем это время, а используем его для улучшения нашего сервиса и процессов работы. Мы не можем находиться в стороне в такое тяжелое для всех время, поэтому предлагаем абонементы со скидкой 30% на самые популярные категории. Таким образом компания Sport Life дает возможность нашим клиентам заниматься спортом и поддерживать свой иммунитет сразу после завершения периода ограничения и окончания карантина".

Приобретите абонемент со скидкой на сайте sportlife.ua/30.

Погорилов Станислав
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