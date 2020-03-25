На правах спонсорства

Сеть фитнес-клубов Sport Life предлагает своим клиентам и всем желающим купить самые популярные абонементы со скидкой 30%. Каждый, кто покупает абонемент сейчас, может активировать его в течение месяца после окончания карантина.

Как говорит представитель компании: "На сегодняшний день наш бизнес на паузе, как и большинство других. Но мы не теряем это время, а используем его для улучшения нашего сервиса и процессов работы. Мы не можем находиться в стороне в такое тяжелое для всех время, поэтому предлагаем абонементы со скидкой 30% на самые популярные категории. Таким образом компания Sport Life дает возможность нашим клиентам заниматься спортом и поддерживать свой иммунитет сразу после завершения периода ограничения и окончания карантина".

Приобретите абонемент со скидкой на сайте sportlife.ua/30.