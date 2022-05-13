Андрющенко показал, как оккупанты пытаются проникнуть на Азовсталь
13.05.2022, 11:13
Источник: Петр Андрющенко
Российские оккупанты пытаются пробраться на завод Азовсталь, прикрываясь обстрелами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в середину завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", – написал Андрющенко, опубликовав снимки.
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