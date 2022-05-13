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Андрющенко показал, как оккупанты пытаются проникнуть на Азовсталь

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 11:13
Андрющенко показал, как оккупанты пытаются проникнуть на Азовсталь - Фото
Источник: Петр Андрющенко

Российские оккупанты пытаются пробраться на завод Азовсталь, прикрываясь обстрелами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в середину завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", – написал Андрющенко, опубликовав снимки. 

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Катерина Амеліна
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