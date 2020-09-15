"Аванс был. Были выплаты". НАБУ опубликовало прослушку по делу депутата Юрченко из СН

На прослушке есть разговоры Юрченко с детективом из НАБУ

В НАБУ опубликовали новые пленки разговоров с народным депутатом Александром Юрченко и его посредником по вопросу получения взятки за законопроект об отходах. В

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Посредник познакомил детектива с Александром Юрченко, который рассказал, что он и является инициатором законопроекта об отходах и все вопросы по поправкам "замыкаются" на нем.

В разговоре с Юрченко детектив бюро рассказал, что ему якобы интересен вопрос тарификации определенных биомасс по "зеленому тарифу". На это нардеп сказал, что он один из тех людей, благодаря кому вообще произошло первое чтение законопроекта и история вопроса мусора в Украине вообще начала двигаться.

Юрченко: "И ну, непосредственно имею влияние на мысли и позиционирование депутатского корпуса по истории обращения с отходами, то есть во всех аспектах. То есть, люди понимают, что я этим вопросом занимаюсь и доверяют Да? Ну я был автором 2207-2".

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Дарья Мостовая

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