Черная пятница 2025 в MAUDAU: топовые предложения и огромные скидки до конца ноября
- Как будет работать акция
- Топ категории Черной пятницы 2025 в MAUDAU
- Как не пропустить лучшие предложения
- Прозрачность и честные правила
На правах рекламы
28 ноября стартует самая ожидаемая распродажа года — Черная пятница в онлайн-маркете MAUDAU. Рассказываем, какие категории станут хитами этого сезона и как не пропустить самые выгодные цены.
Официальный старт Черной пятницы 2025 в MAUDAU — 28 ноября 2025 года. Но это не однодневная акция! Распродажа со специальными ценами и скидками продлится до конца ноября, давая возможность спокойно выбрать нужное и не пропустить выгоды.
Как будет работать акция
28 ноября — старт с лучшими предложениями и скидками года
Далее — волны с категорийными подборками, бандлами и эксклюзивными промокодами
Участники скидочных акций (1–17 ноября) получают специальные предложения
Такой подход позволяет не создавать искусственный ажиотаж, а дать каждому возможность купить нужное по лучшим ценам.
Топ категории Черной пятницы 2025 в MAUDAU
Онлайн-маркет повседневных штук предлагает огромный выбор товаров для дома, красоты, здоровья и быта. В Черную пятницу скидки ждут на самые востребованные позиции.
Косметика и средства для ухода
Одна из самых ожидаемых категорий! Здесь вас ждут скидки на:
Премиальные бренды ухода
Декоративную косметику
Уход за волосами
Парфюмерию и ароматическую продукцию
Эта категория традиционно бьет рекорды во время Черной пятницы, ведь качественную косметику всегда приятно купить со скидкой.
Товары для дома и быта
Все, что делает жизнь комфортнее и удобнее:
Текстиль для дома
Кухонные принадлежности
Организация пространства
Декор и аксессуары
Это идеальное время обновить домашний интерьер или купить подарки к новогодним праздникам.
Бытовая техника и электроника
Категория, где скидки особенно ощутимы:
Мелкая бытовая техника
Техника для ухода
Гаджеты и аксессуары
Бытовые помощники
Техника на Черную пятницу — это не просто скидка, это возможность купить мечту по реальной цене.
Здоровье и wellness
Инвестиция в себя по выгодной цене:
Витамины и добавки
Спортивное питание
Товары для фитнеса
Массажеры и релакс-устройства
Детские товары
Родители знают, как быстро дети растут и как много им нужно:
Игрушки и развивающие игры
Товары для младенцев
Детский текстиль
Школьные товары
Как не пропустить лучшие предложения
1. Примите участие в геймификации и получите скидочные предсказания (до 17 ноября)
Если вы еще не играли с магическим Пророкулей на сайте MAUDAU — сделайте это до 17 ноября! Участники геймификации получают эксклюзивные промокоды и персонализированные рассылки с топовыми предложениями.
2. Подпишитесь на рассылки
Email и Viber-рассылки — самый быстрый способ узнать о старте новых волн скидок, молниеносных предложениях и эксклюзивных бонусах.
3. Добавьте сайт в закладки
Черная пятница — это время, когда каждая секунда важна. Топовые позиции разлетаются быстро, поэтому у вас должен быть быстрый доступ к сайту MAUDAU.
4. Готовьте списки желаний заранее
Просмотрите ассортимент сейчас, добавьте нужное в избранное или создайте список покупок. Так вам будет легче ориентироваться 28 ноября и вы не потратите время на выбор.
5. Проверьте способы оплаты
Убедитесь, что ваши платежные данные актуальны, а любимый способ оплаты работает. В пик распродажи это сэкономит нервные клетки.
Прозрачность и честные правила
MAUDAU придерживается принципа честности: реальные скидки, прозрачные условия, без искусственного повышения цен. Черная пятница 2025 в MAUDAU — это шанс купить качественные товары по самым низким ценам года.
Участвуйте в геймификации до 17 ноября, получайте скидковидение и эксклюзивные промокоды — старт уже 28 ноября!