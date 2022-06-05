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Четыре ракеты ударили по вагоноремонтному заводу в Киеве. Танков там нет – Укрзалізниця

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 15:42
Четыре ракеты ударили по вагоноремонтному заводу в Киеве. Танков там нет – Укрзалізниця - Фото
Ракетный удар по Киеву (фото - Сергей Вел)

Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин заявил, что на территории Дарницкого вагоноремонтного завода, попавшем сегодня утром под ракетный обстрел России, нет военной техники.  

"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", – написал Камышин в telegram.

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Камышин назвал ложью заявление минобороны России, что цель удара — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия". 

"Я официально приглашаю всех журналистов – и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад", – заявил Камышин. 

Он уточнил,  что сегодня утром четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. Среди железнодорожников есть один раненый, ему оказана медицинская помощь.   

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Роман Брыль
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ракетный обстрел ﻿Укрзалізниця александр камышин ДВРЗ обстрел киева
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