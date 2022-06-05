Четыре ракеты ударили по вагоноремонтному заводу в Киеве. Танков там нет – Укрзалізниця

Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин заявил, что на территории Дарницкого вагоноремонтного завода, попавшем сегодня утром под ракетный обстрел России, нет военной техники.

"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", – написал Камышин в telegram.

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Камышин назвал ложью заявление минобороны России, что цель удара — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".

"Я официально приглашаю всех журналистов – и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад", – заявил Камышин.

Он уточнил, что сегодня утром четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. Среди железнодорожников есть один раненый, ему оказана медицинская помощь.

Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев, в частности железнодорожные объекты. Были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек. По предварительным данным, ракетный удар по Киеву нанесен с акватории Каспийского моря.

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Роман Брыль

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