Четыре ракеты ударили по вагоноремонтному заводу в Киеве. Танков там нет – Укрзалізниця
Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин заявил, что на территории Дарницкого вагоноремонтного завода, попавшем сегодня утром под ракетный обстрел России, нет военной техники.
"Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции", – написал Камышин в telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Камышин назвал ложью заявление минобороны России, что цель удара — "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия".
"Я официально приглашаю всех журналистов – и украинских, и иностранных сегодня на ДВРЗ. Мы подтвердим, что Россия в очередной раз соврала. И что их настоящая цель — экономика и мирное население. Они хотят перекрыть нам возможность экспортировать украинскую продукцию на запад", – заявил Камышин.
Он уточнил, что сегодня утром четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева. Среди железнодорожников есть один раненый, ему оказана медицинская помощь.
- Сегодня утром Россия ракетами атаковала Киев, в частности железнодорожные объекты. Были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек. По предварительным данным, ракетный удар по Киеву нанесен с акватории Каспийского моря.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Комментарии