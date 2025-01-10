"Деньги есть, а вооружения нет". Аналитик рассказал, как появились альтернативы Рамштайну

САУ "Богдана" (Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

Одной из тенденций в западной помощи является то, что в последнее время у партнеров Украины есть деньги, но нет соответствующего вооружения. Поэтому партнеры стали инвестировать в производство оружия, в частности в Украине, рассказал военный аналитик Defense Express Иван Киричевский для большого текста LIGA.net.

"Речь идет о том, что деньги есть, а вооружения нет. Верхушкой айсберга этой тенденции является эта история, когда американцы признают: "Знаете, у нас есть четыре миллиарда долларов на военную помощь, только мы не смогли дать вам вооружение на эти деньги", – заявил эксперт.

Из-за того, что невозможно быстро исправить такой перекос, появились форматы типа "Датской модели" – когда партнеры передают Украине деньги, чтобы она могла сама изготовить вооружение, или когда несколько стран вместе финансируют производство оружия в третьей стране, пояснил Киричевский.

В целом, подчеркнул он, альтернативы формата "Рамштайн" давно запущены и работают.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, в сентябре 2024 года глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.

Всего в 2024 году в рамках "Датской модели" ВСУ получили вооружение на 538 млн евро. Источники финансирования – правительства Дании (125 млн евро через датский национальный Ukraine Fund), Швеции (20 млн евро), Исландии (2,7 млн евро) и проценты от замороженных российских активов (390 млн евро).