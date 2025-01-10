"Гроші є, а озброєння немає". Аналітик розповів, як для України з'явилися альтернативи "Рамштайну"
САУ "Богдана" (Фото: Mads Claus Rasmussen / EPA)

Однією з тенденцій у західній допомозі є те, що останнім часом у партнерів України є гроші, але немає відповідного озброєння. Через це партнери стали інвестувати у виробництво зброї, зокрема в Україні, розповів військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський для великого тексту LIGA.net.

"Ідеться про те, що гроші є, а озброєння немає. Верхівкою айсберга цієї тенденції є оця історія, коли американці визнають: "Знаєте, у нас є чотири мільярди доларів на військову допомогу, тільки ми не змогли дати вам озброєння на ці гроші", – заявив експерт.

Через те, що неможливо швидко виправити такий перекос, з'явилися формати на кшталт "Данської моделі" – коли партнери передають Україні гроші, аби вона могла сама виготовити озброєння, або коли декілька країн разом фінансують виробництво зброї у третій країні, пояснив Киричевський.

Загалом, наголосив він, альтернативи формату "Рамштайн" давно запущені та працюють.

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  • Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, у вересні 2024-го голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.
  • Загалом у 2024 році в межах "Данської моделі" ЗСУ отримали озброєння на 538 млн євро. Джерела фінансування – уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро).
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