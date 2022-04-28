Для переселенцев требуется около 600 000 квартир. В ОП рассказали, где их будут брать

За время полномасштабного вторжения РФ более 2 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Для них нужно предоставить около 600 000 квартир. В Офисе президента планируют закрыть эту потребность за счет выкупа уже готового жилья и постройки нового, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Новое строительство будет проходить в 15 областях страны и Киеве. До конца года планируется построить 30 000 квартир, общей стоимостью 36 млрд грн. В каждом новом доме будет бомбоубежище с отдельными входами, дома будут от трех до пяти этажей высотой.

Выкупать квартиры будут по всей Украине в уже готовом виде – с ремонтом, сантехникой и мебелью.

Общая стоимость проекта вместе с выкупом квартир – почти 69 млрд грн.

В течение этого года планируется предоставить более 53 000 квартир, это закроет потребности 186 000 переселенцев. Очередность предоставления квартир будет проработана совместно с местными властями.

Выкупаемые квартиры будут в собственности государства. Как только будет отстроено жилье пострадавших людей, квартира будет возвращаться государству и предоставляться другим.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.