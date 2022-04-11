Экс-меру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме – ОГПУ

Экс-главу Рубежного подозревают в коллаборационизме, сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозрение объявила Луганская прокуратура.

По данным следствия, с 18 до 31 марта 2022 года он вступил в преступный сговор с оккупантами и представителями "ЛНР".

И согласился на их предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины.

"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", – говорится в сообщении.

Мэром Рубежного был Сергей Хортов. Выбрали его в октябре 2015 года.

Еще в марте 2014 года он поддерживал призывы к России "ввести войска для защиты Донбасса".

В мае 2014 участвовал в блокировании украинской техники.

Когда Рубежное освободили – он продолжил распространять в городе пророссийские нарративы.

Его отстранили от должности 4 марта 2022 года.

Катерина Амеліна

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