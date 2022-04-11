Экс-меру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме – ОГПУ
11.04.2022, 13:21
Фото: LIGA.net
Экс-главу Рубежного подозревают в коллаборационизме, сообщили в Офисе генпрокурора.
Подозрение объявила Луганская прокуратура.
По данным следствия, с 18 до 31 марта 2022 года он вступил в преступный сговор с оккупантами и представителями "ЛНР".
И согласился на их предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины.
"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", – говорится в сообщении.
- Мэром Рубежного был Сергей Хортов. Выбрали его в октябре 2015 года.
- Еще в марте 2014 года он поддерживал призывы к России "ввести войска для защиты Донбасса".
- В мае 2014 участвовал в блокировании украинской техники.
- Когда Рубежное освободили – он продолжил распространять в городе пророссийские нарративы.
- Его отстранили от должности 4 марта 2022 года.
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