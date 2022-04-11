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Экс-меру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме – ОГПУ

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 13:21
Экс-меру Рубежного сообщили о подозрении в коллаборационизме – ОГПУ - Фото
Фото: LIGA.net

Экс-главу Рубежного подозревают в коллаборационизме, сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозрение объявила Луганская прокуратура.

По данным следствия, с 18 до 31 марта 2022 года он вступил в преступный сговор с оккупантами и представителями "ЛНР".

И согласился на их предложение возглавить оккупационные власти в Рубежном, в нарушение требований Конституции и Законов Украины.

"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", – говорится в сообщении.

  • Мэром Рубежного был Сергей Хортов. Выбрали его в октябре 2015 года.
  • Еще в марте 2014 года он поддерживал призывы к России "ввести войска для защиты Донбасса".
  • В мае 2014 участвовал в блокировании украинской техники.
  • Когда Рубежное освободили – он продолжил распространять в городе пророссийские нарративы.
  • Его отстранили от должности 4 марта 2022 года.
Катерина Амеліна
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