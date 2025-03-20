Если будет мирное соглашение, то важно, чтобы союзники смогли немедленно отреагировать.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что важно, чтобы Соединенное Королевство и его союзники смогли немедленно отреагировать в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Слова политика передает агентство Reuters.
"[Наши] планы сосредоточены на обеспечении безопасности неба, моря и границы в Украине, а также работе с украинцами", – рассказал Стармер журналистам.
Он отметил, что партнеры "работают в темпе", поскольку не знают, будет ли достигнуто мирное соглашение.
В то же время, премьер надеется, что такой договор будет – и "очень важно, чтобы мы [союзники] смогли отреагировать немедленно" в случае достижения соглашения.
Стармер общался с прессой во время визита на одну из четырех британских ядерных подлодок, в последний раз такой объект в 2013 году посещал тогдашний премьер Дэвид Камерон.
- 20 марта в Британии состоится встреча военных руководителей стран-партнеров для обсуждения вопроса размещения миротворцев в Украине.
- Газета The Sunday Times со ссылкой на источники заявила, что планируемый западный контингент для Украины составит более 10 000 человек, а основные силы, вероятно, предоставят Британия и Франция.