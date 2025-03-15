Если союзники предложат разместить ядерное оружие, Литва может пересмотреть Конституцию
Министерка обороны Литвы Довиле Шакалене (Фото: Rafal Guz/EPA)

Если союзники Литвы примут реальные решения по размещению ядерного оружия или его компонентов на его территории, следует оценить возможности внести соответствующие изменения в конституцию страны. Об этом заявила литовская министерка обороны Довиле Шакалене, сообщает медиа Delfi.

"Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - рассказала чиновник.

Согласно статье 137 Конституции Литвы, на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных стран.

Читайте также
Войны без США. Как Европе и Украине создать Стратегические силы сдерживания России

Шакалене отметила, что конкретных предложений от союзников нет, однако Литва должна быть готова к принятию соответствующих решений в случае изменения ситуации.

"Поэтому моя позиция как министра обороны заключается в том, что нам всё же следует инициировать более глубокое обсуждение и оценку этого вопроса", - подытожила чиновница.

Читайте также
Туск заявил, что Польша должна рассмотреть доступ к ядерному оружию на фоне угрозы России