Если союзники предложат разместить ядерное оружие, Литва может пересмотреть Конституцию

Однако конкретных предложений пока нет, сообщила глава Минобороны страны

Министерка обороны Литвы Довиле Шакалене (Фото: Rafal Guz/EPA)

Если союзники Литвы примут реальные решения по размещению ядерного оружия или его компонентов на его территории, следует оценить возможности внести соответствующие изменения в конституцию страны. Об этом заявила литовская министерка обороны Довиле Шакалене, сообщает медиа Delfi.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - рассказала чиновник.

Согласно статье 137 Конституции Литвы, на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных стран.

Читайте также Войны без США. Как Европе и Украине создать Стратегические силы сдерживания России

Шакалене отметила, что конкретных предложений от союзников нет, однако Литва должна быть готова к принятию соответствующих решений в случае изменения ситуации.

"Поэтому моя позиция как министра обороны заключается в том, что нам всё же следует инициировать более глубокое обсуждение и оценку этого вопроса", - подытожила чиновница.

5 марта президент Франции Макрон обратился к нации и, в частности, предложил использовать ядерный потенциал для защиты европейских союзников.

9 марта будущий немецкий канцлер заявил, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования ядерного оружия, но не как замену ядерной защиты Европы со стороны США.

13 марта президент Польши Дуда призвал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие на территорию Польши как средство сдерживания будущей российской агрессии.