ЕСПЧ возобновляет рассмотрение дел против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернется к нормальному режиму рассмотрения дел, в которых ответчиком является Украина, с 1 сентября 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
Рассмотрение дел против Украины было приостановлено 2 марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабной военной агрессии России.
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С начала сентября ЕСПЧ возобновит исходящую переписку с заявителями и обновит общую информацию, касающуюся дел. Будут установлены новые сроки рассмотрения для уже поданных исков. Также постепенно возобновится публикация уведомлений и решений.
Процедуру рассмотрения дел против Украины ЕСПЧ будет регулярно пересматривать по мере развития ситуации в Украине.
- 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападений России на гражданские объекты.
- 7 июня Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.
- 23 июня Украина подала иск в ЕСПЧ против России с требованием прекратить массовые нарушения прав человека.
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