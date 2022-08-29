UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕСПЧ возобновляет рассмотрение дел против Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 19:57
ЕСПЧ возобновляет рассмотрение дел против Украины - Фото
Фото: пресс-служба ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вернется к нормальному режиму рассмотрения дел, в которых ответчиком является Украина, с 1 сентября 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.  

Рассмотрение дел против Украины было приостановлено 2 марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабной военной агрессии России. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

С начала сентября ЕСПЧ возобновит исходящую переписку с заявителями и обновит общую информацию, касающуюся дел. Будут установлены новые сроки рассмотрения для уже поданных исков. Также постепенно возобновится публикация уведомлений и решений. 

Процедуру рассмотрения дел против Украины ЕСПЧ будет регулярно пересматривать по мере развития ситуации в Украине. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ответчик война права человека еспч
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 