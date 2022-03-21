Евросоюз увеличит финансирование поставок оружия Украине до 1 млрд евро

На Совете ЕС в Брюсселе примут политическое решение об увеличении европейских поставок оружия для Украины до 1 млрд евро. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня мы принимаем политическое решение о дальнейшей военно-финансовой поддержке со стороны ЕС для Украины: мы увеличиваем средства на закупку техники и вооружений до 1 миллиарда евро", – заявила Бербок, добавив, что тем самым, ЕС хочет четко подчеркнуть, что стоит на стороне Украины.

По ее словам, федеральное правительство Германии поддерживает предоставление Украине дополнительного оружия и европейского финансирования этих поставок на фоне вторжения со стороны России.

"Украина нуждается в дополнительных вооружениях, и мы, со стороны Германии, поддерживаем это", – отметила Бербок.

По словам Бербок, правительство ФРГ позаботится о том, чтобы немецкие компании быстро выполнили соответствующие заказы. В то же время министр отказалась говорить о каких-либо деталях предоставления оружия Украине, чтобы обеспечить безопасность этих поставок.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил перед заседанием Совета ЕС, что на нем министры обсудят варианты новых санкций против России, в частности в сфере энергетики. А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за санкции в отношении российского нефтяного сектора.

Станислав Погорилов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.