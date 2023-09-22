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Генерал из Австралии: Залужный — человек-оркестр и самый эффективный генерал современности

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 08:50
Генерал из Австралии: Залужный — человек-оркестр и самый эффективный генерал современности - Фото
Валерий Залужный (фото: t.me/CanCAFU)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный — это самый эффективный генерал ХХ века. Такое мнение высказал австралийский генерал-майор Мик Раян в интервью LIGA.net.

"Залужный – это человек-оркестр, и, кажется, он справился с мультизадачностью с довольно хорошим результатом, с юмором, эффективно и успешно", – сказал австралийский генерал-майор.

По словам Райана, вряд ли в современную эпоху существовали столь успешные военачальники.

"Я не думаю, что у нас в современную эпоху существовал столь же успешный военачальник, перед которым бы стояли такие же вызовы", – пояснил он.

  • Ранее Залужный заявил начальнику штаба Вооруженных сил Франции, что российские силы превосходят украинские в количестве военных, артиллерии, авиации и снарядов, однако Силы обороны все равно продвигаются вперед.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил госсекретарь США Блинкен во время недавнего визита в Киев.
  • 15 августа состоялась встреча в расширенном формате между представителями высшего военного командования Украины и представителями США и Великобритании.

Читайте также: 19 месяцев спустя. Три генерала Запада – о Залужном, Герасимове, стратегии и сценариях

Роман Тищенко, Дмитрий Гриниченко
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РоссияУкраинавойнаЗСУВалерий ЗалужныйгенштабМик Райян
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