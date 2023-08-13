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Генштаб назвал суточные потери России – 560 военных и почти два десятка единиц артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 07:53
Генштаб назвал суточные потери России – 560 военных и почти два десятка единиц артиллерии - Фото
Фото: Pexels

Армия России в течение 12 августа потеряла в Украине 560 военных, три танка и 19 артиллерийских систем – это самый большой показатель с начала недели. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 254 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано;
→ танков – 4298 (+3);
→ боевых бронированных машин – 8335 (+11);
→ артиллерийских систем – 5072 (+19);
→ РСЗО – 713 (0);
→ средств ПВО – 477 (+5);
→ самолетов – 315 (0);
→ вертолетов – 313 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3);
→ крылатых ракет – 1379 (0);
→ кораблей/катеров – 18 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20);
→ спецтехники – 760 (+1).

Генштаб назвал суточные потери России – 560 военных и почти два десятка единиц артиллерии
Андрей Водяный
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