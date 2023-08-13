Генштаб назвал суточные потери России – 560 военных и почти два десятка единиц артиллерии

Армия России в течение 12 августа потеряла в Украине 560 военных, три танка и 19 артиллерийских систем – это самый большой показатель с начала недели. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 254 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано;

→ танков – 4298 (+3);

→ боевых бронированных машин – 8335 (+11);

→ артиллерийских систем – 5072 (+19);

→ РСЗО – 713 (0);

→ средств ПВО – 477 (+5);

→ самолетов – 315 (0);

→ вертолетов – 313 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3);

→ крылатых ракет – 1379 (0);

→ кораблей/катеров – 18 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20);

→ спецтехники – 760 (+1).

По данным украинского Минобороны, армия РФ пытается скрывать свои потери, поэтому сжигает или хоронит тела многих погибших на территории Украины.

1 июля Генштаб сообщал о круглосуточной работе крематория оккупантов в порту Бердянска Запорожской области. 4 августа стало известно, что мобильный крематорий работает для трупов россиян в режиме 24/7 и в Мелитополе Запорожской области.

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