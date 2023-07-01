В порту Бердянска круглосуточно работает российский мобильный крематорий – Генштаб

В порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области, в направлении которого идет контрнаступление украинских сил, сейчас круглосуточно работает российский мобильный крематорий, с помощью которого оккупанты пытаются скрывать потери в рядах армии РФ. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять "традиционную российскую практику" лишения семей погибших льгот и компенсаций, "разрекламированных" российской пропагандой.

"Для этого активно используют мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг", – сообщает Генштаб.

При этом кремация убитых российских военнослужащих проводится без идентификации и учета.

Силы обороны сейчас успешно ведут наступательные операции в направлениях Мелитополя и Бердянска.

В последние недели в Бердянске регулярно происходят взрывы, пожары и детонации, в том числе в порту. Вчера в ВСУ подтвердили, что попали в штаб оккупантов в Бердянске и склад ГСМ.

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