Контрнаступление. Генерал Тарнавский сообщил об успехах ВСУ и продвижении вперед

Силы обороны на Таврическом направлении преуспевают и продвигаются вперед. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Он не конкретизировал, на сколько именно и на каких участках фронта продвинулись Силы обороны.

По словам Тарнавского, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу, а потери россиян убитыми и ранеными составили почти две роты.

Также было уничтожено 14 единиц военной техники и четыре склада боеприпасов противника.

ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, несколько дней назад было продвижение на 1,3 км.

Вчера в ВСУ сообщили об отсутствии новых крупных продвижений (более 1 км) – Силы обороны закрепляются и готовят плацдармы для новых наступательных действий. Кроме того, россияне пытаются помешать контрнаступлению и минуют "буквально каждую тропу и каждую посадку".

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