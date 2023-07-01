Контрнаступление. Генерал Тарнавский сообщил об успехах ВСУ и продвижении вперед
01.07.2023, 16:42
Фото - Генштаб ЗСУ
Силы обороны на Таврическом направлении преуспевают и продвигаются вперед. Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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Он не конкретизировал, на сколько именно и на каких участках фронта продвинулись Силы обороны.
По словам Тарнавского, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу, а потери россиян убитыми и ранеными составили почти две роты.
Также было уничтожено 14 единиц военной техники и четыре склада боеприпасов противника.
- ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, несколько дней назад было продвижение на 1,3 км.
- Вчера в ВСУ сообщили об отсутствии новых крупных продвижений (более 1 км) – Силы обороны закрепляются и готовят плацдармы для новых наступательных действий. Кроме того, россияне пытаются помешать контрнаступлению и минуют "буквально каждую тропу и каждую посадку".
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