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Контрнаступ. Генерал Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ та просування вперед

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 16:42
Контрнаступ. Генерал Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ та просування вперед - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Він не конкретизував, на скільки саме і на яких ділянках фронту просунулись Сили оборони.

За словами Тарнавського, українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання, а втрати росіян вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Також було знищено 14 одиниць військової техніки і чотири склади боєприпасів противника.

  • ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, кілька днів тому було просування на 1,3 км.
  • Вчора у ЗСУ повідомили про відсутність нових великих просувань (понад 1 км) – Сили оборони закріплюються та готують плацдарми для нових наступальних дій. Крім того, росіяни намагаються завадити контрнаступу і мінують "буквально кожну стежку і кожну посадку".

Читайте також: Генерал Міллі про "повільний" наступ ЗСУ: Війна на папері та справжня – різні речі

Оксана Житнюк
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війнапросуванняконтрнаступОлександр ТарнавськийОлександр Борняков
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