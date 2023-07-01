Контрнаступ. Генерал Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ та просування вперед
01.07.2023, 16:42
Фото - Генштаб ЗСУ
Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи та просування вперед. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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Він не конкретизував, на скільки саме і на яких ділянках фронту просунулись Сили оборони.
За словами Тарнавського, українські підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1201 вогневе завдання, а втрати росіян вбитими та пораненими склали майже дві роти.
Також було знищено 14 одиниць військової техніки і чотири склади боєприпасів противника.
- ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, кілька днів тому було просування на 1,3 км.
- Вчора у ЗСУ повідомили про відсутність нових великих просувань (понад 1 км) – Сили оборони закріплюються та готують плацдарми для нових наступальних дій. Крім того, росіяни намагаються завадити контрнаступу і мінують "буквально кожну стежку і кожну посадку".
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