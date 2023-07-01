У порту Бердянська цілодобово працює російський мобільний крематорій – Генштаб

У порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, у напрямку якого триває контрнаступ українських сил, наразі цілодобово працює російський мобільний крематорій, за допомогою якого окупанти намагаються приховувати втрати в лавах армії РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Зазначається, що окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати "традиційну російську практику" позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, "розрекламованих" російською пропагандою.

"Для цього активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На цей час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу", – повідомляє Генштаб.

Водночас кремація вбитих російських військовослужбовців проводиться без ідентифікації та обліку.

Сили оборони наразі успішно ведуть наступальні операції у напрямках Мелітополя і Бердянська.

Останніми тижнями у Бердянську регулярно відбуваються вибухи, пожежі та детонації, зокрема в порту. Вчора у ЗСУ підтвердили, що влучили у штаб окупантів у Бердянську та склад ПММ.

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