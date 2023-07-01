RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У порту Бердянська цілодобово працює російський мобільний крематорій – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 19:15
У порту Бердянська цілодобово працює російський мобільний крематорій – Генштаб - Фото
Окупант (Фото - ресурс окупантів)

У порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, у напрямку якого триває контрнаступ українських сил, наразі цілодобово працює російський мобільний крематорій, за допомогою якого окупанти намагаються приховувати втрати в лавах армії РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.


Зазначається, що окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати "традиційну російську практику" позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, "розрекламованих" російською пропагандою.

"Для цього активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На цей час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу", – повідомляє Генштаб.

Водночас кремація вбитих російських військовослужбовців проводиться без ідентифікації та обліку.

  • Сили оборони наразі успішно ведуть наступальні операції у напрямках Мелітополя і Бердянська.
  • Останніми тижнями у Бердянську регулярно відбуваються вибухи, пожежі та детонації, зокрема в порту. Вчора у ЗСУ підтвердили, що влучили у штаб окупантів у Бердянську та склад ПММ.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабердянськпортвтратиГенштабконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 