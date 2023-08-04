Генштаб: В Мелитополе 24/7 работает мобильный крематорий РФ, тела возят бортовые грузовики

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, на территории которой продолжается наступление украинских сил, сейчас круглосуточно работает мобильный крематорий для трупов российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе отметили, что враг продолжает скрывать свои потери и активно использует мобильные крематории.

В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части Мелитополя. При этом перевозка тел убитых оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками.

По данным Генштаба, местные жители жалуются на постоянную трупный запах в городе, особенно ночью.

1 июля Генштаб сообщал о круглосуточной работе крематория оккупантов в порту Бердянска Запорожской области.

Сегодня Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас дошли до промежуточной.

Потери россиян с начала полномасштабной войны и по состоянию на утро 4 августа составили уже 248 490 человек убитыми.

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