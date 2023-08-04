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Генштаб: В Мелитополе 24/7 работает мобильный крематорий РФ, тела возят бортовые грузовики

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 20:32
Генштаб: В Мелитополе 24/7 работает мобильный крематорий РФ, тела возят бортовые грузовики - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, на территории которой продолжается наступление украинских сил, сейчас круглосуточно работает мобильный крематорий для трупов российских оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что враг продолжает скрывать свои потери и активно использует мобильные крематории.

В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части Мелитополя. При этом перевозка тел убитых оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками.

По данным Генштаба, местные жители жалуются на постоянную трупный запах в городе, особенно ночью.

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Оксана Житнюк
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