Потери России: ВСУ уничтожили 640 оккупантов, 43 единицы техники и 19 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 640 российских оккупантов, 43 единицы техники и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что на фронте произошло 40 боевых столкновения, украинские войска сдерживают россиян в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 248 490 человек (+640);

— танков — 4228 (+4);

— боевых бронированных машин — 8249 (+15);

— артиллерийских систем — 4911 (+2619);

— РСЗО — 704;

— средств ПВО — 466 (+1);

— самолетов — 315;

— вертолетов — 311;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27);

— крылатых ракет — 1347;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20);

— специальной техники — 724 (+3).

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

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