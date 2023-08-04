Потери России: ВСУ уничтожили 640 оккупантов, 43 единицы техники и 19 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 640 российских оккупантов, 43 единицы техники и 19 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что на фронте произошло 40 боевых столкновения, украинские войска сдерживают россиян в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 248 490 человек (+640);
— танков — 4228 (+4);
— боевых бронированных машин — 8249 (+15);
— артиллерийских систем — 4911 (+2619);
— РСЗО — 704;
— средств ПВО — 466 (+1);
— самолетов — 315;
— вертолетов — 311;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4104 (+27);
— крылатых ракет — 1347;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7392 (+20);
— специальной техники — 724 (+3).
- 24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.
- В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".
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