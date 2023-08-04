Втрати Росії: ЗСУ знищили 640 окупантів, 43 одиниці техніки та 19 артсистем за добу

Збройні Сили України знищили 640 російських окупантів, 43 одиниці техніки та 19 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 40 бойових зіткнень, українські війська стримують росіян у напрямку на південь і на південний схід від Іванівського на Бахмутському напрямку, а також біля Старомайорського та Урожайного на Шахтарському.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 248 490 осіб (+640);

- танків – 4228 (+4);

- бойових броньованих машин – 8249 (+15);

- артилерійських систем – 4911 (+2619);

- РСЗВ – 704;

- засобів ППО – 466 (+1);

- літаків – 315;

- вертольотів – 311;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4104 (+27);

- крилатих ракет – 1347;

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7392 (+20);

- спеціальної техніки – 724 (+3).

24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.

У Білому домі заявили, що наступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію, "сидячи на дивані".

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