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Генштаб: У Мелітополі 24/7 працює мобільний крематорій РФ, тіла возять бортові вантажівки

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 20:32
Генштаб: У Мелітополі 24/7 працює мобільний крематорій РФ, тіла возять бортові вантажівки - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, на території якої триває наступ українських сил, зараз цілодобово працює мобільний крематорій для трупів російських окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що ворог продовжує приховувати свої втрати й для цього активно використовує мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині Мелітополя. Водночас перевезення тіл вбитих окупантів здійснюється бортовими вантажівками.

За даними Генштабу, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

  • 1 липня Генштаб повідомляв про цілодобову роботу крематорію окупантів у порту Бердянська Запорізької області.
  • Сьогодні Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.
  • Втрати росіян від початку повномасштабної війни й станом на ранок 4 серпня склали вже 248 490 осіб убитими.

Читайте також: Міноборони: Росія стягує резерви й на схід, й на південь – це професійні підрозділи

Оксана Житнюк
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війнавтратимелітопольГенштабкрематорійЗапорізька область
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