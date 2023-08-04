Генштаб: У Мелітополі 24/7 працює мобільний крематорій РФ, тіла возять бортові вантажівки

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, на території якої триває наступ українських сил, зараз цілодобово працює мобільний крематорій для трупів російських окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що ворог продовжує приховувати свої втрати й для цього активно використовує мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині Мелітополя. Водночас перевезення тіл вбитих окупантів здійснюється бортовими вантажівками.

За даними Генштабу, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

1 липня Генштаб повідомляв про цілодобову роботу крематорію окупантів у порту Бердянська Запорізької області.

Сьогодні Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній, адже там росіяни облаштували інженерні укріплення.

Втрати росіян від початку повномасштабної війни й станом на ранок 4 серпня склали вже 248 490 осіб убитими.

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