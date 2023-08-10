Командование РФ не отправляет тела убитых оккупантов домой, их хоронят в Украине – Маляр
Армия РФ пытается скрывать свои потери, поэтому не отправляет тела оккупантов в Россию. В районе Мелитополя россияне сжигают трупы убитых оккупантов на открытой местности, а в Херсонской области есть две локации для захоронения военных РФ, площадь одной из которых достигает 100 гектаров. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она подчеркнула, что сейчас везде на фронтах идут активные боевые действия, и гибнет "очень много" оккупантов – сотни погибших ежедневно и на востоке, и на юге.
По словам Маляр, командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию.
"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время", – сообщила Маляр.
Также, по ее словам, в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.
- По данным генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили около 252 200 россиян и тысячи единиц техники оккупантов.
- 1 июля Генштаб сообщал о круглосуточной работе крематория оккупантов в порту Бердянска Запорожской области. 4 августа стало известно, что мобильный крематорий работает для трупов россиян в режиме 24/7 и в Мелитополе Запорожской области.
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