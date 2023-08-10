Командование РФ не отправляет тела убитых оккупантов домой, их хоронят в Украине – Маляр

Армия РФ пытается скрывать свои потери, поэтому не отправляет тела оккупантов в Россию. В районе Мелитополя россияне сжигают трупы убитых оккупантов на открытой местности, а в Херсонской области есть две локации для захоронения военных РФ, площадь одной из которых достигает 100 гектаров. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она подчеркнула, что сейчас везде на фронтах идут активные боевые действия, и гибнет "очень много" оккупантов – сотни погибших ежедневно и на востоке, и на юге.

По словам Маляр, командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и совершает захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию.

"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, доставляемых оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время", – сообщила Маляр.

Также, по ее словам, в морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.

По данным генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили около 252 200 россиян и тысячи единиц техники оккупантов.

1 июля Генштаб сообщал о круглосуточной работе крематория оккупантов в порту Бердянска Запорожской области. 4 августа стало известно, что мобильный крематорий работает для трупов россиян в режиме 24/7 и в Мелитополе Запорожской области.

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