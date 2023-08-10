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Командування РФ не відправляє тіла вбитих окупантів додому, їх ховають в Україні – Маляр

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 15:33
Командування РФ не відправляє тіла вбитих окупантів додому, їх ховають в Україні – Маляр - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Армія РФ намагається приховувати свої втрати, тому не відправляє тіла окупантів до Росії. В районі Мелітополя росіяни палять трупи вбитих окупантів на відкритій місцевості, а в Херсонській області є дві локації для поховання військових РФ, площа однієї з яких сягає 100 гектарів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що зараз скрізь на фронтах ідуть активні бойові дії, і гине "дуже багато" окупантів – сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні. 

За словами Маляр, командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

"Так, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляють окупанти на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час", – повідомила Маляр.

Також, за її словами, до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих з Херсонського напрямку, яких ховають на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

  • За даними генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили близько 252 200 росіян і тисячі одиниць техніки окупантів.
  • 1 липня Генштаб повідомляв про цілодобову роботу крематорію окупантів у порту Бердянська Запорізької області. 4 серпня стало відомо, що мобільний крематорій працює для трупів росіян у режимі 24/7 і в Мелітополі Запорізької області.
Оксана Житнюк
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війнавтратиГанна Маляр
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