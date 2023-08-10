RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Втрати Росії: ЗСУ знищили 580 окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артсистем

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 08:17
Втрати Росії: ЗСУ знищили 580 окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артсистем - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 580 російських окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що загарбники намагалися прорватись у двох місцях на Куп'янському напрямку. На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 252 200 осіб (+580);

— танків — 4278 (+16);

— бойових броньованих машин — 8303 (+13);

— артилерійських систем — 5028 (+15);

— РСЗВ — 711;

— засобів ППО — 469;

— літаків — 315;

— вертольотів — 313 (+1);

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4179 (+4);

— крилатих ракет — 1377;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7495 (+16);

— спеціальної техніки — 746 (+4).

  • 4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

Також читайте: Зеленський провів Ставку для вузького кола. Доповіді Залужного та Буданова, тема – наступ

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасвтратиГенштабнаступЗапорізька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 