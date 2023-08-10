Втрати Росії: ЗСУ знищили 580 окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артсистем

Збройні Сили України знищили 580 російських окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники намагалися прорватись у двох місцях на Куп'янському напрямку. На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 252 200 осіб (+580);

— танків — 4278 (+16);

— бойових броньованих машин — 8303 (+13);

— артилерійських систем — 5028 (+15);

— РСЗВ — 711;

— засобів ППО — 469;

— літаків — 315;

— вертольотів — 313 (+1);

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4179 (+4);

— крилатих ракет — 1377;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7495 (+16);

— спеціальної техніки — 746 (+4).

4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.

Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.

Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.

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