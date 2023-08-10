Втрати Росії: ЗСУ знищили 580 окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артсистем
Збройні Сили України знищили 580 російських окупантів, десятки одиниць техніки та 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що загарбники намагалися прорватись у двох місцях на Куп'янському напрямку. На фронті сталося 30 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 252 200 осіб (+580);
— танків — 4278 (+16);
— бойових броньованих машин — 8303 (+13);
— артилерійських систем — 5028 (+15);
— РСЗВ — 711;
— засобів ППО — 469;
— літаків — 315;
— вертольотів — 313 (+1);
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4179 (+4);
— крилатих ракет — 1377;
— кораблів/катерів — 18;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7495 (+16);
— спеціальної техніки — 746 (+4).
- 4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
- Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
- Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінію оборони російських окупантів буде прорвано.
Також читайте: Зеленський провів Ставку для вузького кола. Доповіді Залужного та Буданова, тема – наступ
Коментарі