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Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 07:27
Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 10 серпня.

Як зазначається, минулої доби сталося 30 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку українські війська успішно відбили атаки російських окупантів у районі на північ від Синьківки та на північний схід від Іванівки Харківської області.

Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та на північний схід від Дружби Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки та на південний схід від Сєверного Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

На Мар'їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ росіян у районі Мар'їнки Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

На Шахтарському напрямку окупанти вдалися до безуспішних спроб відновити втрачене становище в районі Старомайорського Донецької області.

Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

На Запорізькому напрямку росіяни вчинили безуспішні наступальні дії в районі на південь від Новоданилівки Запорізької області.

Генштаб: Росіяни намагалися прорватися у двох місцях на Куп'янському напрямку – карта

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по зенітно-ракетного комплексу та ще один по логістичному хабу противника.

Ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об'єкт противника.

  • 4 серпня в Міноборони повідомили, що подекуди ЗСУ на півдні прорвали першу лінію російської оборони та вийшли на проміжну.
  • Заступниця міністра оборони Маляр зазначила, що російські загарбники застосовують професійні десантно-штурмові підрозділи, оскільки не можуть воювати своїми звичайними підрозділами.
  • Репортери The New York Times відвідали кілька бригад морської піхоти України на південному фронті. Журналісти зазначили, що бійці розуміють: це не спринт, а марафон, і врешті-решт лінія оборони російських окупантів буде прорвано.

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Наталія Медведєва
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