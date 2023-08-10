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Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 07:27
Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 10 августа.

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские войска успешно отбили атаки российских оккупантов в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.

Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян в районе Марьинки Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

На Запорожском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области.

Генштаб: Россияне пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении – карта

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, шесть артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника.

  • 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
  • Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
  • Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

Читайте также: Зеленский провел Ставку для узкого круга. Доклады Залужного и Буданова, тема — наступление

Наталья Медведева
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