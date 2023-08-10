Потери России: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, десятки единиц техники и 15 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, десятки единиц техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении. На фронте произошло 30 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 252 200 человек (+580);
— танков — 4278 (+16);
— боевых бронированных машин — 8303 (+13);
— артиллерийских систем — 5028 (+15);
— РСЗО — 711;
— средств ПВО — 469;
— самолетов — 315;
— вертолетов — 313 (+1);
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4);
— крылатых ракет — 1377;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7495 (+16);
— специальной техники — 746 (+4).
- 4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.
- Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.
- Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.
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