Потери России: ВСУ уничтожили 580 оккупантов, десятки единиц техники и 15 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, десятки единиц техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что захватчики пытались прорваться в двух местах на Купянском направлении. На фронте произошло 30 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 252 200 человек (+580);

— танков — 4278 (+16);

— боевых бронированных машин — 8303 (+13);

— артиллерийских систем — 5028 (+15);

— РСЗО — 711;

— средств ПВО — 469;

— самолетов — 315;

— вертолетов — 313 (+1);

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4);

— крылатых ракет — 1377;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 7495 (+16);

— специальной техники — 746 (+4).

4 августа в Минобороны сообщили, что кое-где ВСУ на юге прорвали первую линию российской обороны и вышли на промежуточную.

Заместитель министра обороны Маляр отметила, что российские захватчики применяют профессиональные десантно-штурмовые подразделения, так как не могут воевать своими обычными подразделениями.

Репортеры The New York Times посетили несколько бригад морской пехоты Украины на южном фронте. Журналисты отметили, что бойцы понимают: это не спринт, а марафон, и в конце концов линия обороны российских оккупантов будет прорвана.

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