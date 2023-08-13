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Генштаб назвав добові втрати Росії – 560 військових і майже два десятки одиниць артилерії

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 07:53
Генштаб назвав добові втрати Росії – 560 військових і майже два десятки одиниць артилерії - Фото
Фото: Pexels

Армія Росії протягом 12 серпня втратила в Україні 560 військових, три танки та 19 артилерійських систем – це найбільший показник з початку тижня. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 254 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано;
→ танків – 4298 (+3);
→ бойових броньованих машин – 8335 (+11);
→ артилерійських систем – 5072 (+19);
→ РСЗВ – 713 (0);
→ засобів ППО – 477 (+5);
→ літаків – 315 (0);
→ гелікоптерів – 313 (0);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3);
→ крилатих ракет – 1379 (0);
→ кораблів/катерів – 18 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20);
→ спецтехніки – 760 (+1).

Генштаб назвав добові втрати Росії – 560 військових і майже два десятки одиниць артилерії
Андрій Водяний
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війнавтратиГенштаб
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