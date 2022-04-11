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Генштаб не исключает провокаций войск РФ в Приднестровье: могут обвинить Украину

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 07:11
Генштаб не исключает провокаций войск РФ в Приднестровье: могут обвинить Украину - Фото
Фото: EPA

Войска России могут устроить провокации на территории временно оккупированного Приднестровья, чтобы обвинить в них Украину. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Несколько дней назад стало известно, что в Тирасполе готовится аэродром для приема самолетов. Генштаб говорил, что враг может использовать Приднестровье для поддержки наступательной операции в этом направлении.

В утреннем сводке в понедельник Генштаб сообщил, что теперь "в ВСУ не исключают провокаций российских войск на территории Приднестровского региона Молдовы для обвинения Украины в агрессии".

Андрей Водяный
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приднестровье война с россией
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