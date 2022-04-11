Генштаб не исключает провокаций войск РФ в Приднестровье: могут обвинить Украину

Войска России могут устроить провокации на территории временно оккупированного Приднестровья, чтобы обвинить в них Украину. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Несколько дней назад стало известно, что в Тирасполе готовится аэродром для приема самолетов. Генштаб говорил, что враг может использовать Приднестровье для поддержки наступательной операции в этом направлении.

В утреннем сводке в понедельник Генштаб сообщил, что теперь "в ВСУ не исключают провокаций российских войск на территории Приднестровского региона Молдовы для обвинения Украины в агрессии".

4 апреля в Одесской ОВ заявили, что угроза вторжения россиян из Приднестровья есть, но в то время она была маловероятной.

Андрей Водяный

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