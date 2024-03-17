"Именно такой должна быть оборона". На востоке активно строят новые укрепления – фото
Фотографы-военнослужащие Константин и Влада Либеровы показали в сториз в Instagram, как строят укрепления на востоке Украины. По их словам, работы активизировались в последнее время.
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"Помните, мы [в феврале] задавали вопрос, где наша вторая линия обороны на Авдеевском направлении? Похоже, резонанс по этому поводу дал свои плоды. Сегодня видел, как строятся фортификационные сооружения на Сумщине. То же происходит на Харьковщине. До этого такие мощные окопы видел только на фронтах времен АТО. Именно такой должна быть оборона", — написал Либеров.
- 7 марта пресс-секретарь Сил обороны Таврийского направления сообщил, что в районе к западу от Авдеевки строят линию обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами.
- После этого армейское издание АрмияInform рассказало, что в Донецкой области украинские военные инженеры возводят оборонные сооружения, учитывая современные требования, в частности, траншеи делают шире и выше – два метра на почти метр, а сверху насыпается полуметровый бруствер.
- 16 марта министр обороны показал, как строят оборонительные сооружения в Запорожском направлении.