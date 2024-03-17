"Именно такой должна быть оборона". На востоке активно строят новые укрепления – фото

На востоке активизировались работы по строительству второй линии обороны. Фотографы Либеровы показали, как идут работы

Источник: instagram.com/libkos

Фотографы-военнослужащие Константин и Влада Либеровы показали в сториз в Instagram, как строят укрепления на востоке Украины. По их словам, работы активизировались в последнее время.

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"Помните, мы [в феврале] задавали вопрос , где наша вторая линия обороны на Авдеевском направлении? Похоже, резонанс по этому поводу дал свои плоды. Сегодня видел, как строятся фортификационные сооружения на Сумщине. То же происходит на Харьковщине. До этого такие мощные окопы видел только на фронтах времен АТО. Именно такой должна быть оборона", — написал Либеров.

7 марта пресс-секретарь Сил обороны Таврийского направления сообщил, что в районе к западу от Авдеевки строят линию обороны на втором рубеже с деревянными траншеями и бетонными бункерами.