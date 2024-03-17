"Саме такою має бути оборона". На сході України активно будують нові укріплення – фото

Джерело: instagram.com/libkos

Фотографи-військкори Костянтин та Влада Ліберови показали в сторіз в Instagram, як будують укріплення на сході України. За їхніми словами, роботи активізувалися протягом останнього часу.

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"Пам'ятаєте, ми [в лютому] задавали питання, де наша друга лінія оборони на Авдіївському напрямку? Схоже, резонанс з цього приводу дав свої плоди. Сьогодні бачив, як будуються фортифікаційні споруди на Сумщині. Те саме відбувається на Харківщині. До цього такі потужні окопи бачив лише на фронтах часів АТО. Саме такою має бути оборона", – написав Ліберов.

Фото: libkos / Instagram

7 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі на захід від Авдіївки будують лінію оборони на другому рубежі з дерев'яними траншеями та бетонними бункерами.