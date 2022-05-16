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Именную вещь Байдена выставили на аукцион. Деньги – на нужды нового батальона ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 14:11
Именную вещь Байдена выставили на аукцион. Деньги – на нужды нового батальона ВСУ - Фото
47-й отдельный батальон. Фото: Валерий Маркус

Именную ручку президента США Джо Байдена, которую гендиректор госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев получил  в подарок от американского главы в 2017 году, продадут на аукционе.  Деньги передадут в поддержку 47 батальона ВСУ, сообщили в Укроборонпроме.

"Подобной ручкой 9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине", – отметили в сообщении.

Именную вещь Байдена выставили на аукцион. Деньги – на нужды нового батальона ВСУ

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Средства от продажи ручки передадут в поддержку недавно созданного ВСУ 47-го отдельного батальона под командованием Ивана Шаламаги. А именно: на пикапы, дорогостоящую технику и снаряжение для бойцов.

Отметим, что набор в батальон проводил Валерий Маркус (Ананьев). Он отчитается и об израсходованных на нужды батальона средствах.

Через две недели батальон отправляется на Донецкое и Луганское направления, сообщили в Укроборонпроме.

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