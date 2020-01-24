Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Infomir вывел 3D-печать в Украине на новый уровеньp

Infomir вывел 3D-печать в Украине на новый уровень - Фото
Лінія 3D-друку HP Jet Fusion 5210
24.01.2020, 13:41

3D-принтер будут использовать для создания корпусов смарт-устройств

На правах спонсорства

Компания Infomir приобрела линию промышленной 3D-печати HP Jet Fusion 5210. Из всех стран Восточной Европы Украина стала первой, где появилось такое решение. 3D-принтер будут использовать для создания корпусов смарт-устройств, компания предложит его возможности стартапам и действующему бизнесу.

Для литья пластика используют пресс-формы. Их создают до 4 месяцев, а цена достигает десятков тысяч долларов, поэтому литье окупается для партий в сотни тысяч изделий. Эту технологию Infomir использует больше 20 лет. Метод применяют для производства корпусов IPTV/OTT-приставок MAG, электросчетчиков Matrix AMM и LED-освещения Jooby Avenue.

Однако литье не используют для изготовления прототипов или мелких партий продукта. Пример —  «умные» накладки на приборы учета воды, газа и электричества, Infomir выпускает такие устройства под брендом Jooby. Обычно в домах установлены счетчики разной модели и формы, и для каждой необходимо создать уникальный корпус. Объем таких заказов не превышает 100–200 изделий. Здесь разумнее использовать 3D-печать.

Денис Попов, менеджер по продукту  Remote Data Management:

"Многим продуктам не нужны идеальные корпуса. 3D-печать в разы сокращает время на создание изделия: трехмерная модель превращается в готовую деталь за считанные часы. Не исключено, что через 5–10 лет все производство станет аддитивным, а привычное литье и пресс-формы отойдут в прошлое".

Прототип корпуса беспроводного усилителя звука для наушников Whooshi создали с помощью 3D-печати. Инженеры Infomir доработали корпус и только после создали пресс-форму для литья. 

Линию промышленной печати будут использовать в собственном производстве, а также предоставят услуги малому и среднему бизнесу. Стоимость печати можно рассчитать на официальной странице проекта.

HP 5210 работает по порошковой технологии Multi Jet Fusion. Рабочая область печати — 38 × 28,4 × 38 см. По качеству результат сопоставим с литьем. Нет и минимального объема партии. Изделия долговечны, устойчивы к химии и ультрафиолету. После очистки от остатков исходного материала изделия готовы к эксплуатации

Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City:

«Обычно стартаперы ограничены в финансах и сроках. Недостаточно получить первую партию инвестиций: нужно доказать, что вы достойны второй. Для этого за короткий срок требуется произвести некоторое количество устройств (например, 100) — часто такая задача невыполнима в рамках ограниченного времени и бюджета. Однако 3D-печать решает ее легко, быстро и недорого».

HP Jet Fusion 5210 справляется с моделями сложной формы

Для Infomir и других украинских предприятий больше не существует проблемы дорогостоящего мелкосерийного производства. Линия 3D-печати HP Jet Fusion 5210 сэкономит национальным производителям десятки тысяч долларов и избавит от месяцев простоя. Благодаря этому отечественную продукцию можно будет выводить на рынок намного быстрее. 

Еще по теме
Напишите нам
3D-печать Infomir
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 