Лінія 3D-друку HP Jet Fusion 5210

На правах спонсорства

Компания Infomir приобрела линию промышленной 3D-печати HP Jet Fusion 5210. Из всех стран Восточной Европы Украина стала первой, где появилось такое решение. 3D-принтер будут использовать для создания корпусов смарт-устройств, компания предложит его возможности стартапам и действующему бизнесу.

Для литья пластика используют пресс-формы. Их создают до 4 месяцев, а цена достигает десятков тысяч долларов, поэтому литье окупается для партий в сотни тысяч изделий. Эту технологию Infomir использует больше 20 лет. Метод применяют для производства корпусов IPTV/OTT-приставок MAG, электросчетчиков Matrix AMM и LED-освещения Jooby Avenue.

Однако литье не используют для изготовления прототипов или мелких партий продукта. Пример — «умные» накладки на приборы учета воды, газа и электричества, Infomir выпускает такие устройства под брендом Jooby. Обычно в домах установлены счетчики разной модели и формы, и для каждой необходимо создать уникальный корпус. Объем таких заказов не превышает 100–200 изделий. Здесь разумнее использовать 3D-печать.

"Многим продуктам не нужны идеальные корпуса. 3D-печать в разы сокращает время на создание изделия: трехмерная модель превращается в готовую деталь за считанные часы. Не исключено, что через 5–10 лет все производство станет аддитивным, а привычное литье и пресс-формы отойдут в прошлое".

Прототип корпуса беспроводного усилителя звука для наушников Whooshi создали с помощью 3D-печати. Инженеры Infomir доработали корпус и только после создали пресс-форму для литья.

Линию промышленной печати будут использовать в собственном производстве, а также предоставят услуги малому и среднему бизнесу. Стоимость печати можно рассчитать на официальной странице проекта.

HP 5210 работает по порошковой технологии Multi Jet Fusion. Рабочая область печати — 38 × 28,4 × 38 см. По качеству результат сопоставим с литьем. Нет и минимального объема партии. Изделия долговечны, устойчивы к химии и ультрафиолету. После очистки от остатков исходного материала изделия готовы к эксплуатации.

«Обычно стартаперы ограничены в финансах и сроках. Недостаточно получить первую партию инвестиций: нужно доказать, что вы достойны второй. Для этого за короткий срок требуется произвести некоторое количество устройств (например, 100) — часто такая задача невыполнима в рамках ограниченного времени и бюджета. Однако 3D-печать решает ее легко, быстро и недорого».

HP Jet Fusion 5210 справляется с моделями сложной формы

Для Infomir и других украинских предприятий больше не существует проблемы дорогостоящего мелкосерийного производства. Линия 3D-печати HP Jet Fusion 5210 сэкономит национальным производителям десятки тысяч долларов и избавит от месяцев простоя. Благодаря этому отечественную продукцию можно будет выводить на рынок намного быстрее.