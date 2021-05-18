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Как дети спасают планету с помощью просветительского проекта сети магазинов "Фора" P

18.05.2021, 10:15
Как дети спасают планету с помощью просветительского проекта сети магазинов

На правах рекламы

Сейчас все понимают, что спасение планеты не только глобальная миссия ООН, но и непосредственный вызов для каждого в мире, в Украине, в любом городе и доме. И едва ли не самое важное — воспитывать экосознание у будущего поколения. Ведь именно ему достанутся в наследство самые острые экологические вызовы в истории человечества.

Проблемы окружающей среды не что-то далекое и абстрактное. Поэтому обращая внимание на мусор в парках рядом с домом, в лесах, слушая экологические призывы мировых политиков, вместе со всем миром мы берем стратегический "зеленый курс". И в это время особенно важно, чтобы не только государство, но и бизнес брал на себя ответственность за окружающую среду.

Именно поэтому искренне восхищают такие проекты, как "Джойки" от сети магазинов "Фора". Да, с одной стороны, это промоакция. Но "Фора" действует в ней как ответственный бизнес, который занимается окружающей средой. И призывает непосредственно детей: "Собери команду экодрузей!".

Миссия и подробности проекта "Джойки"

Джойки — это 24 уникальных героя, которые живут вокруг нас, заботятся о планете и в интересной игровой манере рассказывают детям, как помочь окружающей среде.

Джойки  — невидимые герои, но дети могут увидеть их через мобильное приложение. Фактически это коллекция карточек с героями, которые оживают на экране смартфона благодаря технологии дополненной реальности и предлагают поиграть в игру, обучающую сортировке мусора.

Проект действует с 1 апреля по 23 мая 2021 во всей сети магазинов "Фора". Его главная цель  — показать детям важность бережного отношения к окружающей среде, а также вдохновить делать свой ежедневный вклад. Более того, акция фактически поможет детям принять участие в озеленении планеты! Ведь в конце каждой игры Джойка выдает ребенку определенное количество семян в награду. За эти собранные в игре виртуальные семена сеть магазинов "Фора" высадит настоящие деревья.

Джойки обращаются не только к детям, но и к старшему поколению. Ведь проект в первую очередь помогает родителям воспитывать в детях заботу об окружающей среде.

Что думают об идее проекта участники — дети и их родители

Что для вас окружающая среда, и как о ней нужно заботиться?

Аврора, 4 года, и ее мама Ирина (Киев):

- Аврора: Дома, растеньица, море... животные. Они все приносят нам какую-то пользу, поэтому человек тоже должен к ним хорошо относиться.

- Ирина: То, что мы видим вокруг: дома, леса, поля, все живое и неживое, с чем мы сосуществуем, на что влияем. Например, леса или парки застроили домами — эта среда изменится не в лучшую сторону. И если мы будем уничтожать природу, то нам не будет как комфортно жить, дышать, питаться…

Иван, 5 лет, и его отец Дмитрий (город Борисполь):

-  Иван: Это то, где мы живем. И надо относиться к нему хорошо. Не мусорить, убирать, чтобы было чисто. Плохо, когда мусор разбрасывают. Когда бутылка попадает в воду, в землю, в деревья, природа уничтожается.

- Дмитрий: Это одновременно и вся наша планета, и непосредственно наши города, дома каждого, парки рядом. Мы давно говорим об экологии, но делаем еще очень мало. Думаю, уже следующее поколение, вот Иван и его друзья, смогут что-то действительно важное сделать.

Александр, 7 лет, и его мать Дарья (с. Глеваха):

- Александр: Это то, что окружает нас. Деревья, реки, горы. Человек сажает деревья, поливает их ...

- Дарья: А еще больше мусорит. Здесь не нужно придумывать что-то сложное — было бы уже очень хорошо хотя бы просто не мусорить.

Вы бываете на природе? Обращали внимание, как выглядят сейчас наши парки, леса?

- Аврора: Да, мы гуляем у озера, там красиво, но очень много мусора.

- Ирина: Нельзя не замечать, как засорены наши парки и леса. Это стало частью наших прогулок, ведь я в такие моменты всегда говорю Авроре: "Если некуда выбросить мусор, положи в сумочку или в кармашек, затем выбросим".

- Иван: Мы часто видим много мусора.

- Дмитрий: Мы очень любим гулять на природе. И я обращаю внимание малого, и он сам уже понемногу понимает, в каком состоянии все вокруг.

- Александр: Цветы красивые начали появляться. А рядом с ними валяются бумажки — это не очень красиво.

- Дарья: Мы не можем не видеть, что происходит, ведь живем недалеко от леса. Люди почему-то думают, что лес — это место для мусора. Не просто мусорят, когда отдыхают, но и свозят целенаправленно и сбрасывают здесь свои отходы. Это ужас.

Насколько для вас важна такая практика, как сортировка мусора?

- Аврора: Мама говорит: "Пластик отдельно, бутылки отдельно и батарейки отдельно".

- Ирина: Мы понимаем, что сортировать мусор нужно. Но в целом, у нас люди еще к этому не привыкли. И инфраструктура города не приспособлена.

- Иван: Важная.

- Дмитрий: Мы в частном доме живем, и у нас есть место для сортировки. Мы бутылки стеклянные отдельно, пластиковые — отдельно и бумагу. Затем сдаем на переработку.

- Александр: Да, мы сортируем мусор. Это важно... Органические отходы складываем в компост. Мусор — в мусорный бак. Бумагу — в камин.

- Дарья: А помнишь, мы смотрели видео о том, что бывает, если в море попадает пластик?

- Александр: Тогда всякие животные едят его, а птички запутываются в нем.

Родители и их дети почти ежедневно видят, что среда постепенно превращается в свалку. Дети знают о сортировке мусора значительно меньше взрослых. Однако некоторые семьи завели такую ​​практику. Похоже, идея проекта — возможность узнать больше о том, как заботиться об экологии и, в частности, утилизировать мусор, — очень актуальна.

Об актуальности и "инсайтах" проекта "Джойки" рассказывает Оксана Перекупко, PR-менеджер сети магазинов "Фора"

- Почему решили провести акцию "Джойки" в сети магазинов "Фора"?

- Мы ответственно относимся к нашему слогану "Забота в действии". И "Джойки" – не первый экологический проект компании "Фора". Подобные инициативы мы реализуем систематически. Вспомним хотя бы наличие зарядных станций для электротранспорта у магазинов "Фора". Сейчас внедряется проект установки солнечных батарей с целью самообеспечения наших магазинов чистой энергией. "Джойки" органично продолжают наше направление заботы об окружающей среде. По сути, это один из масштабных проектов нашей сети, который прежде всего выполняет просветительскую миссию.

- Что именно вы хотите научить благодаря Джойкам?

- Мы хотим актуализировать тему заботы об окружающей среде. В доступной детям форме рассказать об экологических проблемах и путях их решения. И прежде всего проект ориентирован на вопрос о том, что каждый из нас может сделать здесь и сейчас. А именно —  на ежедневные полезные привычки и практические советы.

- Почему выбрали именно такой формат, как "Джойки"?

- "Джойки" —  очень креативный продукт: и с точки зрения художественной концепции, и технической реализации. Мы сами сразу были от него в восторге. Поскольку просветительская миссия прежде всего направлена ​​на новое поколение, наших детей, то и яркие персонажи, и диджитальная платформа с элементами дополненной реальности, и встроенная игра об окружающей среде очень хорошо соответствуют необходимым условиям. Ведь детей нужно заинтересовать, увлечь их внимание и в идеале —  привлечь к игре. И "Джойки" все это удачно выполняют.

Судя по тому, что в Интернете активно продают (и покупают) всю коллекцию из 24 Джойок, проект заинтересовал людей. И это — хорошая новость не только для компании "Фора", но и для будущего планеты. Поэтому мы решили продолжить нашу Акцию до 31 мая и подарить еще большему числу людей возможность принять участие в озеленении окружающей среды.

"Фора" —  национальная сеть продуктовых магазинов, успешно работающая на рынке Украины с 2002 года. Сеть состоит из более 265 магазинов, расположенных в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. С 2020 года "Фора" развивает Интернет-магазин shop.fora.ua 

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фора Джойки
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